Führungskraft nimmt Vidac Pharma-Aktien aus dem Depot

Führungskraft-Portfolio

So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an Vidac Pharma.

Zu Managers’ Transactions kam es am 14.05.2026 bei Vidac Pharma. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 19.05.2026 ein. Herzberg, Dr. Max, Vorstand, verkaufte kürzlich Vidac Pharma-Anteilsscheine. Insgesamt wurden am 14.05.2026 20.088 Aktien für einen Preis von jeweils 0,57 EUR veräußert. Die Vidac Pharma-Aktie kam im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,56 EUR.

Mit einem Wert von 0,55 EUR bewegte sich die Vidac Pharma-Aktie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin letzten Endes auf dem Niveau des Vortages. Der Marktwert von Vidac Pharma beträgt unterdessen 29,12 Mio. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 51.625.060 beziffert.

Zuvor wurden Transaktionen von Herzberg, Dr. Max am 13.05.2026 verzeichnet. Herzberg, Dr. Max hatte sein Portfolio um 20.086 Anteile zu jeweils 0,58 EUR reduziert.

Redaktion finanzen.net