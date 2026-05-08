DAX24.737 +1,4%Est505.976 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 +1,7%Nas26.200 +1,3%Bitcoin66.593 +0,6%Euro1,1628 +0,2%Öl105,4 -5,0%Gold4.533 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX beendet Handel weit im Plus -- Ölpreise sinken -- EU-Einigung: USA bekommen Zollvorteile -- BASF, CSG, Cerebras, Chip-Aktien, OHB, BYD, Siemens Energy, RENK im Fokus
Top News
Experten schlagen Alarm: Könnte der Ölmarkt schon im Juni kippen? Experten schlagen Alarm: Könnte der Ölmarkt schon im Juni kippen?
Index-Hugging entlarvt: Wo der aktive Anstrich den passiven Kern verdeckt Index-Hugging entlarvt: Wo der aktive Anstrich den passiven Kern verdeckt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Führungskraft-Portfolio

Führungskraft nimmt Vidac Pharma-Aktien aus dem Depot

20.05.26 18:01 Uhr

So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an Vidac Pharma.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vidac Pharma Holding PLC Registered Shs
0,58 EUR 0,03 EUR 5,86%
Charts|News|Analysen

Zu Managers’ Transactions kam es am 14.05.2026 bei Vidac Pharma. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 19.05.2026 ein. Herzberg, Dr. Max, Vorstand, verkaufte kürzlich Vidac Pharma-Anteilsscheine. Insgesamt wurden am 14.05.2026 20.088 Aktien für einen Preis von jeweils 0,57 EUR veräußert. Die Vidac Pharma-Aktie kam im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,56 EUR.

Mit einem Wert von 0,55 EUR bewegte sich die Vidac Pharma-Aktie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin letzten Endes auf dem Niveau des Vortages. Der Marktwert von Vidac Pharma beträgt unterdessen 29,12 Mio. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 51.625.060 beziffert.

Zuvor wurden Transaktionen von Herzberg, Dr. Max am 13.05.2026 verzeichnet. Herzberg, Dr. Max hatte sein Portfolio um 20.086 Anteile zu jeweils 0,58 EUR reduziert.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Vidac Pharma Holding PLC Registered Shs

DatumMeistgelesen