Führungskraft reduziert ATOSS Software-Aktien im Depot

Depot umstrukturiert

05.11.26 10:01 Uhr

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt ATOSS Software ins Blickfeld.

Kürzlich kam es bei der ATOSS Software-Aktie zu Managers’ Transactions. Die Transaktion wurde am 04.11.2026 gemeldet. in enger Beziehung Obereder, Nicola-Sophie veräußerte am 03.11.2026 ATOSS Software-Aktien. Obereder, Nicola-Sophie bot 55.344 Aktien zu je 93,70 EUR zum Verkauf an. Die Aktie notierte am Schluss mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 3,90 Prozent auf 88,50 EUR.

Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um 3,10 Prozent auf 92,40 EUR zu. Die Aktien von ATOSS Software sind unterdessen 1,44 Mrd. Euro wert. Der Free Float wird momentan auf 15.906.300 Anteilsscheine beziffert.

Bereits am 03.11.2026 kam es bei ATOSS Software-Aktien zu Umschichtungen innerhalb der Führungsebene. ATOSS Software-in enger Beziehung Obereder, Christopher hatte das eigene Portfolio um 77.200 Papiere zu je 93,70 EUR reduziert.

Redaktion Finanzen.net