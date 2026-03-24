Führungskraft reduziert Siemens Energy-Aktien im Depot

Meldepflicht nachgekommen

Wie sich die Siemens Energy-Aktie nach einem Eigengeschäft bewegte.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 23.03.2026 bei Siemens Energy verzeichnet. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 24.03.2026 ein. Kensbock, Robert, Aufsichtsrat, verkaufte kürzlich Siemens Energy-Anteilsscheine. Insgesamt wurden am 23.03.2026 150 Aktien für einen Preis von jeweils 149,15 EUR veräußert. Das Papier von Siemens Energy konnte schließlich klettern und stieg im FSE-Handel um 14,70 Prozent auf 149,10 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 2,80 Prozent im Plus bei 152,15 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 7.257 Siemens Energy-Aktien. Siemens Energy erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 126,25 Mrd. Euro. Derzeit sind 855.344.320 Aktien handelbar.

Vor der Transaktion von de Chammard, Isaure wurde die letzte Meldung am 12.02.2026 verzeichnet. Damals hatte in enger Beziehung de Chammard, Isaure 8.184 Anteilsscheine zu je 162,34 EUR verkauft.

Redaktion finanzen.net