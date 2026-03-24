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Führungskraft reduziert Siemens Energy-Aktien im Depot

25.03.26 08:01 Uhr
Führungskraft reduziert Siemens Energy-Aktien im Depot | finanzen.net

Wie sich die Siemens Energy-Aktie nach einem Eigengeschäft bewegte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
154,05 EUR 1,90 EUR 1,25%
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Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 23.03.2026 bei Siemens Energy verzeichnet. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 24.03.2026 ein. Kensbock, Robert, Aufsichtsrat, verkaufte kürzlich Siemens Energy-Anteilsscheine. Insgesamt wurden am 23.03.2026 150 Aktien für einen Preis von jeweils 149,15 EUR veräußert. Das Papier von Siemens Energy konnte schließlich klettern und stieg im FSE-Handel um 14,70 Prozent auf 149,10 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 2,80 Prozent im Plus bei 152,15 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 7.257 Siemens Energy-Aktien. Siemens Energy erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 126,25 Mrd. Euro. Derzeit sind 855.344.320 Aktien handelbar.

Vor der Transaktion von de Chammard, Isaure wurde die letzte Meldung am 12.02.2026 verzeichnet. Damals hatte in enger Beziehung de Chammard, Isaure 8.184 Anteilsscheine zu je 162,34 EUR verkauft.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Siemens Energy AG

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DatumRatingAnalyst
23.03.2026Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
19.03.2026Siemens Energy HaltenDZ BANK
19.03.2026Siemens Energy OutperformBernstein Research
03.03.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
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23.03.2026Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
19.03.2026Siemens Energy OutperformBernstein Research
03.03.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.03.2026Siemens Energy HaltenDZ BANK
14.01.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
10.12.2025Siemens Energy NeutralCitigroup Corp.
03.12.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Siemens Energy SellUBS AG
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

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