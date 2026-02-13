Führungskraft reduziert Vidac Pharma-Aktien im Depot

Wertpapiergeschäft

Vidac Pharma rückte kürzlich wegen Managers’ Transactions in den Fokus der Anleger.

Am 13.02.2026 tätigte bei Vidac Pharma eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Die BaFin wurde am 17.02.2026 über die Transaktion informiert. Herzberg, Dr. Max, Vorstand, reduzierte am 13.02.2026 die eigene Position im Vidac Pharma-Anteilsschein um 15.486 Aktien zu jeweils 0,70 EUR. Mit einem Wert von 0,72 EUR bewegte sich die Vidac Pharma-Aktie letzten Endes auf dem Niveau des Vortages.

Die Vidac Pharma-Aktie bewegte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-News kaum. Das Papier stand via FSE bei 0,68 EUR. Der Börsenwert von Vidac Pharma beläuft sich unterdessen auf 35,83 Mio. Euro. An der Börse befinden sich momentan 51.625.060 Aktien im Streubesitz.

Zuvor handelte Herzberg, Dr. Max am 12.02.2026 mit Vidac Pharma-Anteilen. Herzberg, Dr. Max dezimierte sein Engagement um 11.000 Vidac Pharma-Papiere zu jeweils 0,73 EUR.

Redaktion finanzen.net