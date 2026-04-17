Führungskraft reduziert Vidac Pharma-Aktien im Depot
Die Vidac Pharma-Aktie rückte nach einer Managers’ Transaction in den Blick der Anleger.
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Bei Vidac Pharma kam es am 13.04.2026 zu einem Eigengeschäft. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 17.04.2026 ein. Herzberg, Dr. Max, Vorstand, reduzierte am 13.04.2026 die eigene Position im Vidac Pharma-Anteilsschein um 2.050 Aktien zu jeweils 0,56 EUR. Zum Vortag unverändert notierte die Vidac Pharma-Aktie dann im FSE-Handel bei 0,55 EUR.
Die Vidac Pharma-Aktie bewegte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-News kaum. Das Papier stand via FSE bei 0,55 EUR. Aktuell ergibt sich für Vidac Pharma eine Börsenbewertung in Höhe von 28,39 Mio. Euro. Der Streubesitz wird auf 51.625.060 Aktien beziffert.
Zuvor meldete Vidac Pharma, dass Herzberg, Dr. Max am 09.04.2026 ein Eigengeschäft tätigte. Damals liquidierte Herzberg, Dr. Max mit 18.312 Vidac Pharma-Aktien zu jeweils 0,58 EUR.
Redaktion finanzen.net
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