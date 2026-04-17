DAX24.702 +2,3%Est506.058 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6300 -4,0%Nas24.468 +1,5%Bitcoin65.167 -0,5%Euro1,1763 ±0,0%Öl90,38 -8,0%Gold4.834 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Lufthansa 823212 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 ITM Power A0B57L Amazon 906866 Allianz 840400 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran öffnet Straße von Hormus: Dow letztlich stark -- DAX macht Kurssprung ins Wochenende -- Ölpreise fallen -- Bitcoin steigt -- Netflix-Ausblick enttäuscht -- Manycore, ITM Power, Mercedes im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger
Webinar: Als Privatanleger wie die Profis handeln - das Bulle und Bär-Depot im April Webinar: Als Privatanleger wie die Profis handeln - das Bulle und Bär-Depot im April
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Eigengeschäft von Führungskraft

Führungskraft reduziert Vidac Pharma-Aktien im Depot

18.04.26 08:01 Uhr

Die Vidac Pharma-Aktie rückte nach einer Managers’ Transaction in den Blick der Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vidac Pharma Holding PLC Registered Shs
0,55 EUR -0,02 EUR -3,86%
Charts|News|Analysen

Bei Vidac Pharma kam es am 13.04.2026 zu einem Eigengeschäft. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 17.04.2026 ein. Herzberg, Dr. Max, Vorstand, reduzierte am 13.04.2026 die eigene Position im Vidac Pharma-Anteilsschein um 2.050 Aktien zu jeweils 0,56 EUR. Zum Vortag unverändert notierte die Vidac Pharma-Aktie dann im FSE-Handel bei 0,55 EUR.

Die Vidac Pharma-Aktie bewegte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-News kaum. Das Papier stand via FSE bei 0,55 EUR. Aktuell ergibt sich für Vidac Pharma eine Börsenbewertung in Höhe von 28,39 Mio. Euro. Der Streubesitz wird auf 51.625.060 Aktien beziffert.

Zuvor meldete Vidac Pharma, dass Herzberg, Dr. Max am 09.04.2026 ein Eigengeschäft tätigte. Damals liquidierte Herzberg, Dr. Max mit 18.312 Vidac Pharma-Aktien zu jeweils 0,58 EUR.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Vidac Pharma Holding PLC Registered Shs

DatumMeistgelesen