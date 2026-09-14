Führungskraft reduziert Viromed Medical-Aktien im Depot
Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt Viromed Medical ins Blickfeld.
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Viromed Medical meldete der BaFin eine Managers’ Transaction vom 02.09.2026. Am 07.09.2026 wurde die Transaktion bekannt. Perbandt, Heike, in enger Beziehung, verkaufte kürzlich Viromed Medical-Anteilsscheine. Insgesamt wurden am 02.09.2026 8.000 Aktien für einen Preis von jeweils 6,50 EUR veräußert. Die Viromed Medical-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 2,30 Prozent im Plus bei 6,70 EUR.
Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die Viromed Medical-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 5,70 EUR. Viromed Medical wird aktuell mit einem Börsenwert von 115,43 Mio. Euro gelistet. Im Free Float befinden sich derzeit 20.250.000 Papiere.
Am 25.08.2026 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. 80.000 Anteile für jeweils 6,95 EUR schlug Perbandt, Uwe, Vorstand bei Viromed Medical damals los.
Redaktion finanzen.net
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