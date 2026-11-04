Führungskraft schlägt bei Alzchem Group-Aktien zu

Transaktion im Blick

04.11.26 12:01 Uhr

Eine Führungskraft nimmt sich die Alzchem Group-Aktie vor.

Am 30.10.2026 konnte bei Alzchem Group eine Transaktion einer Führungskraft ausgemacht werden. Die Transaktion wurde am 03.11.2026 publik gemacht. Niedermaier, Herr Andreas, Vorstand bei Alzchem Group, fügte dem eigenen Portfolio 337 Alzchem Group-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 30.10.2026 einen Wert von jeweils 149,70 EUR. Die Alzchem Group-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 7,50 Prozent im Minus bei 148,60 EUR.

Das Papier von Alzchem Group konnte schließlich am Veröffentlichungstag der BaFin klettern und stieg im FSE-Handel um 5,30 Prozent auf 142,80 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 805 Alzchem Group-Aktien den Besitzer. Der Börsenwert von Alzchem Group beläuft sich aktuell auf 1,38 Mrd. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 10.061.313 Anteilsscheine.

Am 30.10.2026 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Die Erhöhung der Alzchem Group-Aktien im Depot um 300 Anteilsscheine zu je 151,02 EUR meldete Vorstand, Sans, Dr. Jürgen.

Redaktion Finanzen.net