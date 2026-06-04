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Führungskraft schlägt bei BMW-Aktien zu

05.06.26 12:01 Uhr
Führungskraft schlägt bei BMW-Aktien zu | finanzen.net

BMW veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
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Kürzlich kam es bei der BMW-Aktie zu Managers’ Transactions. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 01.06.2026. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, kaufte am 29.05.2026 BMW-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 5.215 Aktien zum Preis von jeweils 76,16 EUR den Besitzer. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR nach. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 2.285 BMW-Aktien. BMW verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 42,50 Mrd. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 550.683.072 Papiere.

Nedeljkovic, Dr. Milan hatte bereits am 29.05.2026 ein Eigengeschäft abgeschlossen. Das Portfolio von Nedeljkovic, Dr. Milan verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 5.215 Anteile zu jeweils 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: lexan / Shutterstock.com

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