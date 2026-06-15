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Führungskraft schlägt bei BMW-Aktien zu

16.06.26 16:01 Uhr
Führungskraft schlägt bei BMW-Aktien zu | finanzen.net

Wie sich die BMW-Aktie nach einem Eigengeschäft bewegte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
67,30 EUR -1,38 EUR -2,01%
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BMW meldete der BaFin eine Managers’ Transaction vom 29.05.2026. Am 01.06.2026 wurde die Transaktion bekannt. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand bei BMW, fügte dem eigenen Portfolio 5.215 BMW-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 29.05.2026 einen Wert von jeweils 76,16 EUR. Die BMW-Aktie musste dann im FSE-Handel abgeben und fiel um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Zum Sitzungsende des Tages der BaFin-Veröffentlichung fiel die BMW-Aktie. Im FSE-Handel rutschte das Papier um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR ab. In der Summe wechselten via FSE 2.285 BMW-Aktien den Besitzer. Insgesamt ist BMW aktuell 41,42 Mrd. Euro wert. Im Free Float befinden sich derzeit 550.683.072 Papiere.

Nedeljkovic, Dr. Milan tätigte zuvor am 29.05.2026 ein Eigengeschäft. Es wurde ein Kauf von 5.215 BMW-Aktien zu je 76,16 EUR getätigt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gyuszkofoto / Shutterstock.com

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