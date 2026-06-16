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Führungskraft schlägt bei BMW-Aktien zu

17.06.26 16:01 Uhr
Führungskraft schlägt bei BMW-Aktien zu | finanzen.net

Anleger sollten BMW nach einem gemeldeten Eigengeschäft im Blick behalten.

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BMW AG
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Am 29.05.2026 tätigte bei BMW eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Am 01.06.2026 wurde das Eigengeschäft offiziell gemacht. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, agierte mit Blick auf den BMW-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 29.05.2026 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR erworben. Die BMW-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 1,30 Prozent im Minus bei 75,02 EUR.

Zum Sitzungsende des Tages der BaFin-Veröffentlichung fiel die BMW-Aktie. Im FSE-Handel rutschte das Papier um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR ab. An diesem Tag wurden via FSE 2.285 BMW-Aktien umgesetzt. BMW erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,49 Mrd. Euro. Derzeit sind 550.683.072 Aktien handelbar.

Davor tätigte Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 ein Eigengeschäft. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 5.215 Aktien zu jeweils 76,16 EUR bekannt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

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