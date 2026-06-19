Führungskraft schlägt bei BMW-Aktien zu

Eigengeschäft von Führungskraft

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die BMW-Aktie.

Am 29.05.2026 wurden bei BMW Managers’ Transactions erfasst. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 01.06.2026 statt. Am 29.05.2026 baute Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, das Depot um 5.215 Aktien aus. Nedeljkovic, Dr. Milan bezahlte 76,16 EUR je Anteilsschein. Die BMW-Aktie notierte an diesem Tag im FSE-Handel in Rot und verlor 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie rutschte am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin in der FSE-Sitzung um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR ab. Das Handelsvolumen belief sich auf 2.285 BMW-Aktien. Der BMW-Wert wird an der Börse aktuell auf 36,42 Mrd. Euro beziffert. 550.683.072 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Nedeljkovic, Dr. Milan führte zuvor am 29.05.2026 die letzte Transaktion durch. Nedeljkovic, Dr. Milan fügte 5.215 Anteile zu jeweils 76,16 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net