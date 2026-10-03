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Transaktion im Blick

Führungskraft schlägt bei Finexity-Aktien zu

Zu einer Managers’ Transaction kam es in jüngster Vergangenheit bei Finexity.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Finexity AG
31.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Am 01.10.2026 tätigte bei Finexity eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Am 02.10.2026 wurde das Eigengeschäft offiziell gemacht. Ost, Michael Karl-Heinz, Vorstand, agierte mit Blick auf den Finexity-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 01.10.2026 319 Aktien zu je 31,64 EUR erworben. Die Aktionäre schickten das Papier von Finexity nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 3,30 Prozent auf 31,00 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die Finexity-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 31,00 EUR.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
24.03.26 Finexity Kaufen GBC
19.03.26 Finexity Kaufen GBC

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