Führungskraft schlägt bei Finexity-Aktien zu

Transaktion im Blick

03.10.26 08:01 Uhr

Zu einer Managers’ Transaction kam es in jüngster Vergangenheit bei Finexity.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die Finexity-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 31,00 EUR.

Am 01.10.2026 tätigte bei Finexity eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Am 02.10.2026 wurde das Eigengeschäft offiziell gemacht. Ost, Michael Karl-Heinz, Vorstand, agierte mit Blick auf den Finexity-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 01.10.2026 319 Aktien zu je 31,64 EUR erworben. Die Aktionäre schickten das Papier von Finexity nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 3,30 Prozent auf 31,00 EUR.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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