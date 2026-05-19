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Eigengeschäft bei FRIEDRICH VORWERK

Führungskraft schlägt bei FRIEDRICH VORWERK-Aktien zu

20.05.26 08:01 Uhr
Führungskraft schlägt bei FRIEDRICH VORWERK-Aktien zu | finanzen.net

Bei FRIEDRICH VORWERK wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FRIEDRICH VORWERK
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Am 18.05.2026 wurden bei FRIEDRICH VORWERK Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die Transaktion wurde am 19.05.2026 publik gemacht. Vorstand Hameister, Tim kaufte am 18.05.2026 FRIEDRICH VORWERK-Aktien. 800 FRIEDRICH VORWERK-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 64,71 EUR erworben. Die FRIEDRICH VORWERK-Aktie musste letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 3,60 Prozent auf 66,10 EUR abwärts.

Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um 3,40 Prozent auf 67,30 EUR zu. Der FRIEDRICH VORWERK-Wert wird an der Börse aktuell auf 1,31 Mrd. Euro beziffert. 20.000.000 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Vor dem Handel durch ALX Beteiligungsgesellschaft mbH gab es zuletzt am 02.04.2026 eine Meldung über eine Führungskraft. Einen Zukauf von 14.276 Papiere für jeweils 68,20 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt in enger Beziehung.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FRIEDRICH VORWERK

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