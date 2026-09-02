Führungskraft schlägt bei HAMBORNER REIT-Aktien zu

Meldepflicht nachgekommen

03.09.26 10:01 Uhr

HAMBORNER REIT veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.

Kürzlich kam es bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu Managers’ Transactions. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 02.09.2026. Williams-Arnoldi, Martina, Aufsichtsrat, kaufte am 01.09.2026 HAMBORNER REIT-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 8.760 Aktien zum Preis von jeweils 4,26 EUR den Besitzer. Im FSE-Handel kam die HAMBORNER REIT-Aktie schlussendlich kaum vom Fleck und notierte bei 4,23 EUR.

Die HAMBORNER REIT-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um 1,90 Prozent auf 4,23 EUR nach. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 300 HAMBORNER REIT-Aktien. HAMBORNER REIT verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 346,12 Mio. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 81.343.296 Papiere.

Zuletzt hatte es am 04.06.2026 Managers’ Transactions bei HAMBORNER REIT gegeben. Zu diesem Zeitpunkt gingen 871 Anteile zu jeweils 4,58 EUR an Mattner, Dr. Andreas Aufsichtsrat.

Redaktion finanzen.net