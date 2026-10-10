Führungskraft schlägt bei JDC Group-Aktien zu

Führungskraft-Depot

10.10.26 10:01 Uhr

Bewegung bei JDC Group: So änderte eine Führungskraft ihr Portfolio.

Zu Managers’ Transactions kam es am 08.10.2026 bei JDC Group. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 08.10.2026. Sein Engagement in JDC Group hat Evens, Dr. Ramona, Vorstand, am 08.10.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 3.900 Aktien zu je 16,57 EUR. Die JDC Group-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes in Grün und gewann 4,00 Prozent auf 16,90 EUR.

Die JDC Group-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um Prozent auf EUR. Die Aktien von JDC Group sind unterdessen 224,09 Mio. Euro wert. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 13.299.165.

Bei JDC Group kam es davor am 08.10.2026 zuletzt zu Eigengeschäften von Führungskräften. Zu diesem Zeitpunkt gingen 2.000 Anteile zu jeweils 16,87 EUR an Grace Beteiligungs GmbH in enger Beziehung.

Redaktion finanzen.net