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Führungskraft schlägt bei JDC Group-Aktien zu

Bewegung bei JDC Group: So änderte eine Führungskraft ihr Portfolio.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JDC Group AG
17.50 EUR 0.60 EUR 3.55 %
Charts | News | Analysen

Zu Managers’ Transactions kam es am 08.10.2026 bei JDC Group. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 08.10.2026. Sein Engagement in JDC Group hat Evens, Dr. Ramona, Vorstand, am 08.10.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 3.900 Aktien zu je 16,57 EUR. Die JDC Group-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes in Grün und gewann 4,00 Prozent auf 16,90 EUR.

Die JDC Group-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um Prozent auf EUR. Die Aktien von JDC Group sind unterdessen 224,09 Mio. Euro wert. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 13.299.165.

Bei JDC Group kam es davor am 08.10.2026 zuletzt zu Eigengeschäften von Führungskräften. Zu diesem Zeitpunkt gingen 2.000 Anteile zu jeweils 16,87 EUR an Grace Beteiligungs GmbH in enger Beziehung.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
28.08.26 JDC Group Kaufen BankM AG
18.03.26 JDC Group Kaufen BankM AG
28.05.19 JDC Group Kaufen GBC
02.11.18 JDC Group Kaufen GBC
04.09.18 JDC Group Kaufen GBC

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