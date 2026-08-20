Führungskraft schlägt bei Nemetschek SE-Aktien zu

Transaktions-Meldung

21.08.26 08:01 Uhr

Wie sich die Nemetschek SE-Aktie nach einem Eigengeschäft bewegte.

Kürzlich kam es bei der Nemetschek SE-Aktie zu Managers’ Transactions. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 20.08.2026 statt. Sein Engagement in Nemetschek SE hat Schöneweis, Christine, Aufsichtsrat, am 19.08.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 1.600 Aktien zu je 62,31 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 62,35 EUR an der Tafel.

Die Nemetschek SE-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,90 Prozent auf 65,25 EUR. Die Anzahl der gehandelten Nemetschek SE-Aktien belief sich an jenem Tag auf 457 Stück. Am Markt ist Nemetschek SE aktuell 7,21 Mrd. Euro wert. Derzeit sind 115.490.792 Aktien handelbar.

Das vorherige Eigengeschäft mit Nemetschek SE-Aktien wurde am 30.07.2026 verzeichnet. Nemetschek SE-Dobitsch, Kurt Aufsichtsrat holte sich 1.500 Aktien für je 61,10 EUR ins Depot.

Redaktion finanzen.net