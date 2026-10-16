DAX 25.603 +0,9%ESt50 6.206 +0,6%MSCI World 4.933 +0,3%Top 10 Crypto 10,93 -0,6%Nas 26.713 +0,1%Bitcoin 73.101 -0,2%Euro 1,1253 +0,3%Öl 105,8 -0,1%Gold 4.175 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Aktien wechseln den Besitzer

Führungskraft schlägt bei ProCredit-Aktien zu

Führungskraft schlägt bei ProCredit-Aktien zu

Eine Führungskraft nimmt sich die ProCredit-Aktie vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProCredit Holding AG & Co.KGaA
8.61 EUR -0.31 EUR -3.48 %
Charts | News | Analysen

Zu Managers’ Transactions kam es am 12.10.2026 bei ProCredit. Die Aktien-Transaktion wurde am 14.10.2026 bekannt gemacht. Bibolli, Eriola, Vorstand, agierte mit Blick auf den ProCredit-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 12.10.2026 669 Aktien zu je 8,61 EUR erworben. Bei der ProCredit-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 8,54 EUR.

Die ProCredit-Aktie stieg am Veröffentlichungstag der BaFin im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 4,60 Prozent auf 9,05 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 150 ProCredit-Aktien den Besitzer. ProCredit wird derzeit am Markt mit 533,62 Mio. Euro bewertet. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 58.898.500.

Vor der Transaktion von Beeck, Christoph wurde die letzte Meldung am 12.10.2026 verzeichnet. Einen Zukauf von 417 Papiere für jeweils 8,61 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt Vorstand.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Adriana Iacob / Shutterstock.com

Aktuelle ProCredit Aktie News

Werbung

ProCredit Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ProCredit nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.