Führungskraft schlägt bei ProCredit-Aktien zu
Eine Führungskraft nimmt sich die ProCredit-Aktie vor.
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Zu Managers’ Transactions kam es am 12.10.2026 bei ProCredit. Die Aktien-Transaktion wurde am 14.10.2026 bekannt gemacht. Bibolli, Eriola, Vorstand, agierte mit Blick auf den ProCredit-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 12.10.2026 669 Aktien zu je 8,61 EUR erworben. Bei der ProCredit-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 8,54 EUR.
Die ProCredit-Aktie stieg am Veröffentlichungstag der BaFin im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 4,60 Prozent auf 9,05 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 150 ProCredit-Aktien den Besitzer. ProCredit wird derzeit am Markt mit 533,62 Mio. Euro bewertet. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 58.898.500.
Vor der Transaktion von Beeck, Christoph wurde die letzte Meldung am 12.10.2026 verzeichnet. Einen Zukauf von 417 Papiere für jeweils 8,61 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt Vorstand.
Redaktion finanzen.net
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