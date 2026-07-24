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Transaktion im Blick

Führungskraft schlägt bei SAP SE-Aktien zu

Führungskraft schlägt bei SAP SE-Aktien zu

SAP SE veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
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SAP SE meldete der BaFin eine Managers’ Transaction vom 24.07.2026. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 24.07.2026 ein. Sein Engagement in SAP SE hat Klein, Christian Kurt, Vorstand, am 24.07.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 2.435 Aktien zu je 133,56 EUR. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 6,20 Prozent auf 140,98 EUR.

Die SAP SE-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um Prozent auf EUR. SAP SE verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 149,82 Mrd. Euro. 1.167.554.816 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Bei SAP SE kam es davor am 30.01.2026 zuletzt zu Eigengeschäften von Führungskräften. Für jeweils 169,18 EUR baute Vorstand, Asam, Dominik, das eigene Depot um 6.000 Aktien aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
24.07.26 SAP SE Verkaufen DZ BANK
24.07.26 SAP SE Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
24.07.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.