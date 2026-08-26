Führungskraft schlägt bei SAP SE-Aktien zu

Führungskraft-Depot

27.08.26 08:01 Uhr

Anleger sollten SAP SE nach einem gemeldeten Eigengeschäft im Blick behalten.

Für den 26.08.2026 wurde bei SAP SE eine Managers’ Transaction gemeldet. SAP SE meldete die Managers’ Transaction am 26.08.2026. Saueressig, Thomas Heinrich, Vorstand bei SAP SE, fügte am 26.08.2026 1.500 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 178,30 EUR gezahlt. Die SAP SE-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 0,40 Prozent im Minus bei 180,60 EUR.

Der SAP SE-Aktie ging am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier Prozent auf EUR. Die Aktien von SAP SE sind unterdessen 214,06 Mrd. Euro wert. 1.154.200.064 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Zuletzt hatte es am 12.08.2026 Managers’ Transactions bei SAP SE gegeben. Zu diesem Zeitpunkt gingen 1.700 Anteile zu jeweils 179,15 EUR an Vargiu-Breuer, Gina Vorstand.

Redaktion finanzen.net