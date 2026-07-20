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Führungskraft schlägt bei SMAG Mobile Antenna Masts-Aktien zu

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die SMAG Mobile Antenna Masts-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMAG Mobile Antenna Masts AG
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Am 17.07.2026 wurden bei SMAG Mobile Antenna Masts Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. SMAG Mobile Antenna Masts meldete die Managers’ Transaction am 20.07.2026. Oppermann, Kai, Vorstand bei SMAG Mobile Antenna Masts, fügte am 17.07.2026 1.111 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 27,15 EUR gezahlt. Zum Handelsende ging es für die SMAG Mobile Antenna Masts-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 0,70 Prozent auf 26,95 EUR.

Die SMAG Mobile Antenna Masts-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor 8,10 Prozent auf 25,00 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 1.458 SMAG Mobile Antenna Masts-Aktien den Besitzer.

Oppermann, Kai führte zuvor am 14.07.2026 die letzte Transaktion durch. Für einen Preis von jeweils 28,85 EUR erwarb Oppermann, Kai 1.746 Aktien.

Redaktion finanzen.net

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