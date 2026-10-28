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MT-Meldung

Führungskraft schlägt bei Smartbroker-Aktien zu

Bewegung bei Smartbroker: So änderte eine Führungskraft ihr Portfolio.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Smartbroker Holding AG
8.02 EUR 0.12 EUR 1.52 %
Charts | News | Analysen

Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei Smartbroker am 21.10.2026 informiert. Die Transaktion wurde am 27.10.2026 publik gemacht. Kolbinger, André, Vorstand, agierte mit Blick auf den Smartbroker-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 21.10.2026 30.000 Aktien zu je 8,24 EUR erworben. Die Aktionäre schickten das Papier von Smartbroker nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 1,50 Prozent auf 8,14 EUR.

Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Smartbroker zulegen und verteuerte sich am Veröffentlichungstag der BaFin in der FSE-Sitzung um 3,80 Prozent auf 8,14 EUR. In der Summe wechselten via FSE 120 Smartbroker-Aktien den Besitzer. Der Börsenwert von Smartbroker beläuft sich unterdessen auf 135,93 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 16.781.300 Aktien.

Vor der aktuellen Transaktion wurden Smartbroker-Anteile zuletzt am 22.05.2026 von einer Führungskraft bewegt. in enger Beziehung, AKD Private Equity GmbH, erwarb 20.000 Papiere zu jeweils 12,60 EUR.

Redaktion Finanzen.net

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17.09.26 Smartbroker Kaufen GSC Research GmbH
16.07.26 Smartbroker Kaufen GBC
17.03.26 Smartbroker Kaufen GBC
08.01.26 Smartbroker Kaufen GBC
10.11.25 Smartbroker Kaufen GBC

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