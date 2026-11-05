Führungskraft schlägt bei UmweltBank-Aktien zu

Eigengeschäft

05.11.26 08:01 Uhr

Zu einer Managers’ Transaction kam es in jüngster Vergangenheit bei UmweltBank.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 03.11.2026 bei UmweltBank verzeichnet. Die Transaktion wurde am 04.11.2026 gemeldet. 2.681 UmweltBank-Aktien für jeweils 3,64 EUR erwarb am 03.11.2026 von Blücher, Dietmar, Vorstand. Die UmweltBank-Aktie notierte im FSE-Handel an diesem Tag bei 3,66 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die UmweltBank-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann 5,40 Prozent auf 3,68 EUR. Aktuell ergibt sich für UmweltBank eine Börsenbewertung in Höhe von 151,51 Mio. Euro. 41.396.700 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

von Blücher, Dietmar tätigte zuvor am 02.11.2026 ein Eigengeschäft. von Blücher, Dietmar erhöhte sein Engagement um 255 UmweltBank-Papiere zu jeweils 3,65 EUR.

Redaktion Finanzen.net