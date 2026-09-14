Führungskraft schlägt bei Viromed Medical-Aktien zu
Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der Viromed Medical-Aktie.
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Am 04.09.2026 wurden bei Viromed Medical Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die Transaktion wurde am 07.09.2026 offengelegt. Perbandt, Uwe, Vorstand, agierte mit Blick auf den Viromed Medical-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 04.09.2026 2.000 Aktien zu je 5,65 EUR erworben. Das Papier von Viromed Medical gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 3,30 Prozent auf 5,95 EUR abwärts.
Die Viromed Medical-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel am Veröffentlichungstage der BaFin kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 5,70 EUR an der Tafel. Viromed Medical verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 115,43 Mio. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 20.250.000 Papiere.
Vor der Transaktion von Perbandt, Heike wurde die letzte Meldung am 02.09.2026 verzeichnet. Perbandt, Heike, in enger Beziehung, verkaufte 8.000 Papiere zu jeweils 6,50 EUR.
Redaktion finanzen.net
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