MT-Meldung

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der Zalando-Aktie.

Bei Zalando kam es am 13.11.2026 zu einem Eigengeschäft. Die Aktien-Transaktion wurde am 18.11.2026 bekannt gemacht. Im Portfolio von Zalando-in enger Beziehung Aktieselskabet af 1.2.2017 kam es am 13.11.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 140 Aktien zu jeweils 28,50 EUR hinzu. Die Zalando-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 1,00 Prozent im Plus bei 28,48 EUR.

Die Zalando-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 3,60 Prozent im Plus bei 29,20 EUR. Die Anzahl der gehandelten Zalando-Aktien belief sich an jenem Tag auf 7.148 Stück. Zalando erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 6,92 Mrd. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 244.222.656 Aktien.

Davor tätigte Aktieselskabet af 1.2.2017 am 13.11.2026 ein Eigengeschäft. Damals deckte sich Aktieselskabet af 1.2.2017 mit 125 Zalando-Aktien zu jeweils 28,67 EUR ein.

Redaktion Finanzen.net