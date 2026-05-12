Führungskraft schlägt Elmos Semiconductor-Anteile los

Anpassung im Portfolio

Eine Führungskraft nimmt sich die Elmos Semiconductor-Aktie vor.

Am 11.05.2026 wurden bei Elmos Semiconductor Managers’ Transactions erfasst. Die BaFin wurde am 13.05.2026 über die Transaktion informiert. Im Depot von Lehner, Thomas, Aufsichtsrat bei Elmos Semiconductor, kam es kürzlich zu Veränderungen. Die Führungskraft trennte sich am 11.05.2026 von 3.305 Aktien zu je 177,36 EUR. Die Elmos Semiconductor-Aktie wies an diesem Tag Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 13,20 Prozent auf 177,60 EUR abwärts.

Die Elmos Semiconductor-Aktie stieg am Veröffentlichungstag der BaFin im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 2,60 Prozent auf 174,40 EUR. Im Handelsverlauf wurden 95 Elmos Semiconductor-Aktien umgesetzt. Insgesamt ist Elmos Semiconductor aktuell 3,03 Mrd. Euro wert. Gegenwärtig werden 17.224.936 Aktien frei am Markt gehandelt.

Lehner, Thomas führte zuvor am 08.12.2025 die letzte Transaktion durch. Das Portfolio von Lehner, Thomas verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Senkung um 400 Anteile zu jeweils 102,05 EUR.

Redaktion finanzen.net