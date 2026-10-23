Führungskraft schlägt FUCHS SE VZ-Anteile los
Managers’ Transactions brachten jüngst die FUCHS SE VZ-Aktie in Bewegung.
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Bei FUCHS SE VZ kam es am 20.10.2026 zu einem Eigengeschäft. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 22.10.2026. Im Portfolio von FUCHS SE VZ-Vorstand Rheinboldt, Dr. Ralph kam es unlängst zu Anpassungen. Die Führungskraft veräußerte am 20.10.2026 5.848 Aktien zu je 45,24 EUR. An diesem Tag wies die FUCHS SE VZ-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 0,30 Prozent auf 45,44 EUR nach oben.
Die Aktie notierte am Schluss des Veröffentlichungstages durch die BaFin mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 2,40 Prozent auf 45,02 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 254 FUCHS SE VZ-Aktien umgesetzt. Die Marktkapitalisierung von FUCHS SE VZ beläuft sich aktuell auf 5,43 Mrd. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 65.500.000 Wertpapiere.
Das letzte verzeichnete Eigengeschäft von Führungskräften fand am 05.06.2025 statt. Für jeweils 48,20 EUR liquidierte Vorstand Fuchs, Stefan das Engagement um 8.045 FUCHS SE VZ-Aktien.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: FUCHS PETROLUB