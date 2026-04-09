Führungskraft schlägt Siemens Energy-Anteile los

MT-Meldung

Die Veränderung im Depot einer Führungskraft sorgte bei der Siemens Energy-Aktie für Bewegung.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 08.04.2026 bei Siemens Energy. Die BaFin wurde am 09.04.2026 über die Transaktion informiert. Kensbock, Robert, Aufsichtsrat bei Siemens Energy, hat am 08.04.2026 die eigene Aktienposition verkleinert. Das Depot wurde um 500 Aktien zu jeweils 163,54 EUR reduziert. An diesem Tag wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 2,80 Prozent auf 163,38 EUR nach oben.

Das Papier von Siemens Energy konnte schließlich am Veröffentlichungstag der BaFin klettern und stieg im FSE-Handel um 0,90 Prozent auf 165,18 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im Tagesverlauf 13.963 Stück gehandelt. Siemens Energy markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 141,46 Mrd. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 855.344.320 Aktien.

Zuvor meldete Siemens Energy, dass Kensbock, Robert am 23.03.2026 ein Eigengeschäft tätigte. Für einen Preis von jeweils 149,15 EUR schlug Kensbock, Robert 150 Aktien los.

Redaktion finanzen.net