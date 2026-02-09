DAX25.018 ±0,0%Est506.062 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 -1,2%Nas23.239 +0,9%Bitcoin57.779 -1,9%Euro1,1908 -0,1%Öl69,25 +0,2%Gold5.052 -0,1%
Meldepflicht nachgekommen

Führungskraft schlägt Vidac Pharma-Anteile los

10.02.26 12:01 Uhr

Vidac Pharma rückte kürzlich wegen Managers’ Transactions in den Fokus der Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vidac Pharma Holding PLC Registered Shs
0,73 EUR 0,00 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen

Zum 12.01.2026 wurde bei Vidac Pharma ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Am 09.02.2026 wurde der Handel mit Vidac Pharma-Anteilen gemeldet. Im Portfolio von Vidac Pharma-Vorstand Herzberg, Dr Max kam es unlängst zu Anpassungen. Die Führungskraft veräußerte am 12.01.2026 51.026 Aktien zu je 0,67 EUR. Im FSE-Handel gewannen die Vidac Pharma-Papiere letztlich 1,50 Prozent auf 0,68 EUR.

Die Vidac Pharma-Aktie rutschte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin in der FSE-Sitzung um 1,60 Prozent auf 0,72 EUR ab. Im FSE-Handel wechselten 2.000 Vidac Pharma-Aktien den Besitzer. Vidac Pharma markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 36,65 Mio. Euro. Der Streubesitz wird auf 51.625.060 Aktien beziffert.

Die letzte Transaktion einer Führungskraft bei Vidac Pharma ergab sich am 15.12.2025. Einen Verkauf von 85.000 Papiere für jeweils 0,54 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt Herzberg, Dr. Max.

Redaktion finanzen.net

