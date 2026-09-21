Führungskraft schlägt Vidac Pharma-Anteile los

Depot umstrukturiert

21.09.26 10:01 Uhr

Bewegung bei Vidac Pharma: So änderte eine Führungskraft ihr Portfolio.

Am 16.09.2026 konnte bei Vidac Pharma eine Transaktion einer Führungskraft ausgemacht werden. Am 18.09.2026 wurde der Handel mit Vidac Pharma-Anteilen gemeldet. Herzberg, Dr. Max, Vorstand bei Vidac Pharma, reduzierte das Engagement. Die Führungskraft veräußerte am 16.09.2026 8.000 Aktien zu jeweils 0,44 EUR. Kaum Ausschläge verzeichnete die Vidac Pharma-Aktie im FSE-Handel und tendierte zu guter Letzt bei 0,39 EUR.

Die Vidac Pharma-Aktie notierte im FSE-Handel am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung bei 0,39 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Vidac Pharma wird derzeit am Markt mit 21,94 Mio. Euro bewertet. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 51.625.060 Aktien.

Zuvor handelte Herzberg, Dr. Max am 10.09.2026 mit Vidac Pharma-Anteilen. Die Führungskraft machte eine Reduzierung im Portfolio um 5.061 Aktien zu jeweils 0,41 EUR bekannt.

Redaktion finanzen.net