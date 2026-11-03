Führungskraft schlägt Vidac Pharma-Anteile los

Eigengeschäft von Führungskraft

03.11.26 10:01 Uhr

Zu einer Managers’ Transaction kam es in jüngster Vergangenheit bei Vidac Pharma.

Am 29.10.2026 wurde bei Vidac Pharma ein Eigengeschäft durchgeführt. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 02.11.2026 ein. Herzberg, Dr Max, Vorstand, reduzierte am 29.10.2026 die eigene Position im Vidac Pharma-Anteilsschein um 10.000 Aktien zu jeweils 0,39 EUR. Die Vidac Pharma-Aktie bewegte sich letztendlich kaum. Das Papier stand via FSE bei 0,36 EUR.

Mit einem Kurs von 0,36 EUR zeigte sich die Vidac Pharma-Aktie im FSE-Handel vom m Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung schließlich kaum verändert. Der Vidac Pharma-Wert wird an der Börse aktuell auf 27,04 Mio. Euro beziffert. Derzeit sind 61.736.608 Aktien handelbar.

Zuletzt hatte es am 29.10.2026 Managers’ Transactions bei Vidac Pharma gegeben. Zu diesem Zeitpunkt warf Herzberg, Dr. Max, Vorstand bei Vidac Pharma, 6.000 Anteile zu jeweils 0,40 EUR auf den Markt.

Redaktion Finanzen.net