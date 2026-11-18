Transaktions-Meldung

Die Vidac Pharma-Aktie rückte nach einer Managers’ Transaction in den Blick der Anleger.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 12.11.2026 bei Vidac Pharma verzeichnet. Das Eigengeschäft wurde am 17.11.2026 öffentlich gemacht. Herzberg, Dr. Max, Vorstand bei Vidac Pharma, hat am 12.11.2026 die eigene Aktienposition verkleinert. Das Depot wurde um 15.000 Aktien zu jeweils 0,22 EUR reduziert. Die Vidac Pharma-Aktie stieg im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 34,20 Prozent auf 0,21 EUR.

Mit einem Wert von 0,18 EUR bewegte sich die Vidac Pharma-Aktie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin letzten Endes auf dem Niveau des Vortages. Vidac Pharma erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 12,66 Mio. Euro. An der Börse befinden sich momentan 61.736.608 Aktien im Streubesitz.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 12.11.2026 Vidac Pharma-Anteile gehandelt. Es wurde ein Verkauf von 15.000 Vidac Pharma-Aktien zu je 0,26 EUR getätigt.

Redaktion Finanzen.net