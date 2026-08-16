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Führungskraft

Stellantis-Aktie fester: Ex-Renault-Manager übernimmt die Leitung von Fiat und Co.

Stellantis-Aktie fester: Ex-Renault-Manager übernimmt die Leitung von Fiat und Co.

Stellantis holt für die Leitung seiner Marken Fiat, Abarth und Lancia einen Manager von Renault zurück.

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Wie der Automobilkonzern mitteilte, hat er Arnaud Belloni zum Chef dieser Marken und zum Chief Marketing Officer für Europa ernannt. Belloni ersetzt Olivier Francois.

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Für Belloni ist es eine Rückkehr zu Stellantis. Bei Renault war er seit 2020 zunächst als Chief Marketing Officer und dann als Chief Branding Officer tätig. Davor hatte er 16 Jahre die Marketing-Strategie für italienische und französische Marken von Stellantis geleitet. Die Stellantis-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,44 Prozent höher bei 4,74 Euro.

DJG/mgo/rio

DOW JONES

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
14.08.26 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.08.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
07.08.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
03.08.26 Stellantis Neutral UBS AG
30.07.26 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.

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