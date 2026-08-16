Stellantis-Aktie fester: Ex-Renault-Manager übernimmt die Leitung von Fiat und Co.

Führungskraft

31.08.26 16:08 Uhr

Stellantis holt für die Leitung seiner Marken Fiat, Abarth und Lancia einen Manager von Renault zurück.

Für Belloni ist es eine Rückkehr zu Stellantis. Bei Renault war er seit 2020 zunächst als Chief Marketing Officer und dann als Chief Branding Officer tätig. Davor hatte er 16 Jahre die Marketing-Strategie für italienische und französische Marken von Stellantis geleitet. Die Stellantis-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,44 Prozent höher bei 4,74 Euro.

Wie der Automobilkonzern mitteilte, hat er Arnaud Belloni zum Chef dieser Marken und zum Chief Marketing Officer für Europa ernannt. Belloni ersetzt Olivier Francois.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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