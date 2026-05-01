Führungskraft stößt Beno-Aktien ab

Portfolio geändert

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt Beno ins Blickfeld.

Zum 13.05.2026 wurde bei Beno ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Am 13.05.2026 wurde die Transaktion bekannt. Eine Verkleinerung der Aktienposition wurde zuletzt von Beno-in enger Beziehung Dreyer Ventures & Management GmbH gemeldet. Es wurden am 13.05.2026 361.110 Aktien für jeweils 6,50 EUR veräußert. Im FSE-Handel kam die Beno-Aktie schlussendlich kaum vom Fleck und notierte bei 8,00 EUR.

Bei der Beno-Aktie ließ sich am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von EUR. Am Markt ist Beno aktuell 28,11 Mio. Euro wert. Im freien Handel befinden sich derzeit 3.386.790 Wertpapiere.

Vor der aktuellen Transaktion wurden die letzten Managers’ Transactions am 13.05.2026 verzeichnet. Für jeweils 6,50 EUR stockte 3BX GmbH in enger Beziehung das Engagement um 75.000 Beno-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net