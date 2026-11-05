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Öffentliche Bekanntgabe

Führungskraft stößt Delivery Hero SE Zum Verkauf eingereichte N-Aktien-Aktien ab

Bei Delivery Hero SE Zum Verkauf eingereichte N-Aktien wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero SE Zum Verkauf eingereichte N-Aktien
36.20 EUR -0.20 EUR -0.55 %
Charts | News | Analysen

Delivery Hero SE Zum Verkauf eingereichte N-Aktien meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 28.10.2026. Die Aktien-Transaktion wurde am 04.11.2026 bekannt gemacht. Im Depot von Östberg, Niklas, Vorstand bei Delivery Hero SE Zum Verkauf eingereichte N-Aktien, kam es kürzlich zu Veränderungen. Die Führungskraft trennte sich am 28.10.2026 von 1.174.600 Aktien zu je 36,80 EUR. Ohne große Ausschläge präsentierte sich letztlich die Delivery Hero SE Zum Verkauf eingereichte N-Aktien-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 36,20 EUR.

Im FSE-Handel kam die Delivery Hero SE Zum Verkauf eingereichte N-Aktien-Aktie am Veröffentlichungstag der BaFin schlussendlich kaum vom Fleck und notierte bei 36,40 EUR.

Redaktion Finanzen.net

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