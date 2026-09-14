Führungskraft stößt Vidac Pharma-Aktien ab
So entwickelte sich die Vidac Pharma-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.
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Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei Vidac Pharma am 03.09.2026 informiert. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 07.09.2026. Herzberg, Dr. Max, Vorstand, reduzierte am 03.09.2026 den Bestand an Vidac Pharma-Aktien. Die Führungskraft veräußerte 367 Aktien zu jeweils 0,45 EUR. Kaum Ausschläge verzeichnete die Vidac Pharma-Aktie im FSE-Handel und tendierte zu guter Letzt bei 0,41 EUR.
Bei der Vidac Pharma-Aktie ließ sich am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 0,41 EUR. Insgesamt ist Vidac Pharma aktuell 20,55 Mio. Euro wert. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 51.625.060 Papiere.
Vor der aktuellen Transaktion wurden Vidac Pharma-Anteile zuletzt am 01.09.2026 von einer Führungskraft bewegt. Bei einem Kurs von 0,43 EUR je Papier reduzierte Vidac Pharma-Vorstand Herzberg, DR. Max sein Engagement um 12.500 Anteile.
Redaktion finanzen.net
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