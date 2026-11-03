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Eigengeschäft von Führungskraft

Führungskraft stößt Vidac Pharma-Aktien ab

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über ein Eigengeschäft bei Vidac Pharma informiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vidac Pharma Holding PLC Registered Shs
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Vidac Pharma meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 29.10.2026. Vidac Pharma meldete die Managers’ Transaction am 02.11.2026. Im Depot von Herzberg, Dr. Max, Vorstand bei Vidac Pharma, kam es kürzlich zu Veränderungen. Die Führungskraft trennte sich am 29.10.2026 von 6.000 Aktien zu je 0,40 EUR. Mit einem Kurs von 0,36 EUR zeigte sich die Vidac Pharma-Aktie im FSE-Handel schließlich kaum verändert.

Bei der Vidac Pharma-Aktie ließ sich am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 0,36 EUR. Aktuell verbucht Vidac Pharma einen Börsenwert von 27,04 Mio. Euro. Der Streubesitz wird auf 61.736.608 Aktien beziffert.

Am 29.10.2026 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Damals hatte Vorstand Herzberg, Dr Max 10.000 Anteilsscheine zu je 0,39 EUR verkauft.

Redaktion Finanzen.net

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