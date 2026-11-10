DAX 26.565 +1,1%ESt50 6.361 +1,1%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,76 -0,7%Nas 25.253 +2,7%Bitcoin 66.510 -0,7%Euro 1,1239 +0,2%Öl 90,8 -1,9%Gold 4.119 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Depotänderung

Führungskraft verkauft Cliq Digital-Aktien

So entwickelte sich die Cliq Digital-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cliq Digital AG
5.72 EUR 0.06 EUR 1.06 %
Charts | News | Analysen

Am 02.11.2026 wurde bei Cliq Digital ein Eigengeschäft durchgeführt. Die BaFin wurde am 09.11.2026 über die Transaktion informiert. Am 02.11.2026 reduzierte Tempelaar, N/A Karel, Aufsichtsrat, das eigene Depot um 20.000 Aktien. Tempelaar, N/A Karel erhielt 6,90 EUR je Anteilsschein. Das Papier von Cliq Digital gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 3,70 Prozent auf 6,84 EUR abwärts.

Die Aktie notierte am Schluss des Veröffentlichungstages durch die BaFin mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 1,00 Prozent auf 5,66 EUR. Cliq Digital verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,02 Mio. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 4.470.610 Papiere.

Die letzte Transaktion einer Führungskraft bei Cliq Digital ergab sich am 02.11.2026. Insgesamt 110.500 Cliq Digital-Anteile (6,90 EUR je Papier) mussten zu diesem Zeitpunkt das Portfolio von Vorstand Bos, N/A Bernardus verlassen.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Cliq Digital Aktie News

Werbung

Cliq Digital Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Cliq Digital nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.