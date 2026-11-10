Führungskraft verkauft Cliq Digital-Aktien

Depotänderung

10.11.26 08:01 Uhr

So entwickelte sich die Cliq Digital-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.

Am 02.11.2026 wurde bei Cliq Digital ein Eigengeschäft durchgeführt. Die BaFin wurde am 09.11.2026 über die Transaktion informiert. Am 02.11.2026 reduzierte Tempelaar, N/A Karel, Aufsichtsrat, das eigene Depot um 20.000 Aktien. Tempelaar, N/A Karel erhielt 6,90 EUR je Anteilsschein. Das Papier von Cliq Digital gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 3,70 Prozent auf 6,84 EUR abwärts.

Die Aktie notierte am Schluss des Veröffentlichungstages durch die BaFin mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 1,00 Prozent auf 5,66 EUR. Cliq Digital verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,02 Mio. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 4.470.610 Papiere.

Die letzte Transaktion einer Führungskraft bei Cliq Digital ergab sich am 02.11.2026. Insgesamt 110.500 Cliq Digital-Anteile (6,90 EUR je Papier) mussten zu diesem Zeitpunkt das Portfolio von Vorstand Bos, N/A Bernardus verlassen.

Redaktion Finanzen.net