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Wertpapiergeschäft

Führungskraft verkauft Vidac Pharma-Aktien

03.06.26 10:01 Uhr

Vidac Pharma gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vidac Pharma Holding PLC Registered Shs
0,57 EUR -0,01 EUR -1,04%
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Bei Vidac Pharma kam es am 29.05.2026 zu einem Eigengeschäft. Die Transaktion wurde am 02.06.2026 offengelegt. Herzberg, Dr Max, Vorstand, verkleinerte das eigene Portfolio am 29.05.2026 um Vidac Pharma-Anteile. Somit reduzierte sich der Bestand um 1.000 Aktien zu einem Verkaufspreis von je 0,59 EUR. Mit einem Wert von 0,58 EUR bewegte sich die Vidac Pharma-Aktie letzten Endes auf dem Niveau des Vortages.

Das Papier von Vidac Pharma legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 1,40 Prozent auf 0,58 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 600 Vidac Pharma-Aktien umgesetzt. Der Vidac Pharma-Wert wird an der Börse aktuell auf 30,46 Mio. Euro beziffert. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 51.625.060 Aktien.

Zuvor wurde die letzte Transaktion durch eine Führungskraft am 29.05.2026 erfasst. Für jeweils 0,58 EUR liquidierte Vorstand Herzberg, Dr. Max das Engagement um 11.000 Vidac Pharma-Aktien.

Redaktion finanzen.net

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