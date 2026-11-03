DAX 25.800 -0,7%ESt50 6.135 -0,7%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,17 +1,0%Nas 25.164 -1,1%Bitcoin 68.557 +0,0%Euro 1,1188 -0,0%Öl 106,7 +1,9%Gold 3.904 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Führungskraft-Depot

Führungskraft verkauft Vidac Pharma-Aktien

Eine Führungskraft nimmt sich die Vidac Pharma-Aktie vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vidac Pharma Holding PLC Registered Shs
0.38 EUR 0.02 EUR 4.68 %
Charts | News | Analysen

Für den 29.10.2026 wurde bei Vidac Pharma eine Managers’ Transaction gemeldet. Vidac Pharma meldete die Managers’ Transaction am 02.11.2026. Vorstand Herzberg, Dr. Max veräußerte am 29.10.2026 Vidac Pharma-Aktien. Herzberg, Dr. Max bot 10.000 Aktien zu je 0,39 EUR zum Verkauf an. Die Vidac Pharma-Aktie zeigte sich schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 0,36 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der Vidac Pharma-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 0,36 EUR. Vidac Pharma wird aktuell mit einem Börsenwert von 27,04 Mio. Euro gelistet. Im freien Handel befinden sich derzeit 61.736.608 Wertpapiere.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 29.10.2026 statt. Bei einem Kurs von 0,40 EUR dampfte die Führungsperson das eigene Depot um 6.000 Vidac Pharma-Aktien ein.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Vidac Pharma Aktie News

Werbung

Vidac Pharma Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vidac Pharma nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.