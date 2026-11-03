Führungskraft verkauft Vidac Pharma-Aktien

Führungskraft-Depot

03.11.26 10:01 Uhr

Eine Führungskraft nimmt sich die Vidac Pharma-Aktie vor.

Für den 29.10.2026 wurde bei Vidac Pharma eine Managers’ Transaction gemeldet. Vidac Pharma meldete die Managers’ Transaction am 02.11.2026. Vorstand Herzberg, Dr. Max veräußerte am 29.10.2026 Vidac Pharma-Aktien. Herzberg, Dr. Max bot 10.000 Aktien zu je 0,39 EUR zum Verkauf an. Die Vidac Pharma-Aktie zeigte sich schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 0,36 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der Vidac Pharma-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 0,36 EUR. Vidac Pharma wird aktuell mit einem Börsenwert von 27,04 Mio. Euro gelistet. Im freien Handel befinden sich derzeit 61.736.608 Wertpapiere.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 29.10.2026 statt. Bei einem Kurs von 0,40 EUR dampfte die Führungsperson das eigene Depot um 6.000 Vidac Pharma-Aktien ein.

Redaktion Finanzen.net