Führungskraft verkauft Vidac Pharma-Aktien
Eine Führungskraft nimmt sich die Vidac Pharma-Aktie vor.
Werte in diesem Artikel
Für den 29.10.2026 wurde bei Vidac Pharma eine Managers’ Transaction gemeldet. Vidac Pharma meldete die Managers’ Transaction am 02.11.2026. Vorstand Herzberg, Dr. Max veräußerte am 29.10.2026 Vidac Pharma-Aktien. Herzberg, Dr. Max bot 10.000 Aktien zu je 0,39 EUR zum Verkauf an. Die Vidac Pharma-Aktie zeigte sich schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 0,36 EUR.
Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der Vidac Pharma-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 0,36 EUR. Vidac Pharma wird aktuell mit einem Börsenwert von 27,04 Mio. Euro gelistet. Im freien Handel befinden sich derzeit 61.736.608 Wertpapiere.
Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 29.10.2026 statt. Bei einem Kurs von 0,40 EUR dampfte die Führungsperson das eigene Depot um 6.000 Vidac Pharma-Aktien ein.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Vidac Pharma
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vidac Pharma
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen