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Depot umstrukturiert

Führungskraft verkauft Vidac Pharma-Aktien

Managers’ Transactions: So reagierte die Vidac Pharma-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vidac Pharma Holding PLC Registered Shs
0.37 EUR -0.02 EUR -4.94 %
Charts | News | Analysen

Zu Managers’ Transactions kam es am 19.10.2026 bei Vidac Pharma. Die Transaktion wurde am 27.10.2026 gemeldet. Herzberg, Dr. Max, Vorstand, reduzierte am 19.10.2026 die eigene Position im Vidac Pharma-Anteilsschein um 9.000 Aktien zu jeweils 0,44 EUR. Bei der Vidac Pharma-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 0,38 EUR.

Mit einem Kurs von 0,36 EUR zeigte sich die Vidac Pharma-Aktie im FSE-Handel vom m Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung schließlich kaum verändert. Der Börsenwert von Vidac Pharma beläuft sich unterdessen auf 27,35 Mio. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 61.736.608 Papiere.

Herzberg, Dr. Max hatte bereits am 13.10.2026 ein Eigengeschäft abgeschlossen. Herzberg, Dr. Max stieß 7.000 Anteile zu jeweils 0,39 EUR aus dem eigenen Depot ab.

Redaktion Finanzen.net

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