British American Tobacco-Aktie: Neuer CFO kommt von Asahi
British American Tobacco (BAT) holt Dragos Constantinescu zurück.
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Der Manager, der derzeit das Europa- und Auslandsgeschäft des japanischen Brauereikonzerns Asahi leitet, wird neuer Chief Financial Officer (CFO) des Tabakkonzerns. Constantinescu wird sein Amt Anfang antreten, wie der Konzern mit Zigarettenmarken wie Kent, Dunhill und Lucky Strike mitteilte. Der Manager war seit 2019 für Asahi tätig. Zuvor arbeitete er 16 Jahre lang bei BAT und bekleidete dort verschiedene leitende Positionen im Finanzbereich und im allgemeinen Management.
Nach dem Rücktritt der Finanzvorständin Soraya Benchikh im August letzten Jahres hatte Javed Iqbal die CFO-Position interimsweise übernommen. Iqbal werde nach dem Amtsantritt von Constantinescu in seine Rolle als Direktor für Digitales und Information zurückkehren, teilte BAT mit.
Constantinescus internationale Erfahrung sowohl in der Tabakindustrie als auch im breiteren Konsumgütersektor sowie sein tiefes Verständnis für BAT werde dem Konzern dabei helfen, seine mittelfristigen Ziele zu verfolgen. BAT hatte im vergangenen Jahr mit regulatorischem Gegenwind zu kämpfen.
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(END) Dow Jones Newswires
April 09, 2026 02:40 ET (06:40 GMT)
Von Adria Calatayud
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