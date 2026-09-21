NORMA-Aktie im Aufwind: Vorstand wird nach Verkauf des Wassermanagement-Geschäfts kleiner
Der Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer NORMA Group verkleinert im Zuge seines Umbaus den Vorstand.
Werte in diesem Artikel
Mit dem für das Tagesgeschäft zuständigen Chief Operating Officer Daniel Heymann habe man sich im gegenseitigen Einvernehmen darauf verständigt, die vertragliche Zusammenarbeit zu beenden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Heymann sei zum 14. September aus dem Vorstand ausgeschieden. Die Entscheidung trage der veränderten Größe und Aufstellung der NORMA Group Rechnung, die zuletzt ihr Wassermanagement-Geschäft verkauft hatte. NORMA richtet sich mittlerweile verstärkt auf Fahrzeughersteller und Industriekunden aus.
Die NORMA-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,44 Prozent fester bei 17,62 Euro.
/mis
MAINTAL (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf NORMA Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NORMA Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Norma Group