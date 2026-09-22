Adyen-Aktie: Neuer Finanzchef kommt von Klarna
Adyen bekommt einen neuen Finanzchef.
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Wie der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen mitteilte, hat er Niclas Neglen zum 1. Februar zum CFO ernannt. Neglen ist seit März 2021 CFO von Klarna.
DOW JONES
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