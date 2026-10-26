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Führungswechsel

Carl Zeiss Meditec-Aktie fester: Neue Chefin startet im Dezember

Carl Zeiss Meditec-Aktie fester: Neue Chefin startet im Dezember

Das Startdatum für die neue Chefin des Medizintechnik-Konzerns Carl Zeiss Meditec steht fest.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
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Charts | News | Analysen

Bronwyn Brophy O'Connor übernehme zum 1. Dezember 2026 den Vorstandsvorsitz, teilte das Unternehmen am Montag in Jena mit. Sie verantworte dann außerdem die Sparte Medical Technology. Momentan steht die Managerin noch an der Spitze des schwedischen Konzerns Vitrolife.

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Carl Zeiss Meditec hatte sie bereits im Mai als neue Chefin bekannt gegeben, nachdem der ehemalige Vorstandschefs Maximilian Foerst wegen eines Verstoßes gegen den internen Verhaltenskodex Ende 2025 gegangen war. Derzeit führt Andreas Pecher intermisitisch die Geschäfte, der außerdem Chef der Carl Zeiss AG ist.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 1,74 Prozent im Plus bei 36,16 Euro.

/lew/mis

JENA (dpa-AFX)

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec , Carl Zeiss Meditec

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Datum Rating Analyst
23.10.26 Carl Zeiss Meditec Halten DZ BANK
23.10.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
05.10.26 Carl Zeiss Meditec Sell Goldman Sachs Group Inc.
11.09.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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