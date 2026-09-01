DAX 25.867 -0,4%ESt50 6.368 -0,0%MSCI World 4.933 -0,7%Top 10 Crypto 9,96 -0,4%Nas 26.100 -1,0%Bitcoin 66.357 -0,8%Euro 1,1582 -0,1%Öl 94,1 -0,6%Gold 4.336 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Führungswechsel

Deutsche Telekom-Aktie unter Druck: Konzern ordnet Führungsebene neu

Deutsche Telekom-Aktie unter Druck: Konzern ordnet Führungsebene neu

Deutsche Telekom bekommt zum 1. Mai einen neuen Finanzvorstand und ordnet mehrere Führungspositionen auf und unterhalb der Vorstandsebene neu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
27.96 EUR -0.34 EUR -1.20 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Wie der DAX-Konzern mitteilte, wird CFO Christian Illek das Unternehmen 2027 nach der Hauptversammlung Ende April aus Altersgründen verlassen. Zum 1. Mai tritt sein Nachfolger, Dhananjay Mirchandani, das Amt an.

Werbung

Zum neuen Vorstand Produkt und Technologie wurde Jan Hofmeyr berufen, der bereits zum 1. November seine Rolle übernimmt. Sein Vorgänger, Abdurazak (Abdu) Mudesir, hatte das Unternehmen im Frühjahr auf eigenen Wunsch verlassen.

Neuer Chief Product & Digital Officer der Telekom wird Mladen Mitic. Er berichtet künftig an Technikvorstand Hofmeyr. Mitic, bisher verantwortlich für B2C-Commercial Growth im Europa-Segment der Deutschen Telekom, folgt Jonathan Abrahamson nach, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

"Mit diesen Personalentscheidungen setzen wir den geordneten Übergang zur nächsten Vorstandsgeneration fort", sagte Aufsichtsratschef Frank Appel.

Werbung

Die Deutsche Telekom-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,95 Prozent tiefer bei 28,11 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com, Juergen Schwarz/Getty Images

Aktuelle Deutsche Telekom Aktie News

Werbung

Deutsche Telekom Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10.08.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
07.08.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
06.08.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
06.08.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.