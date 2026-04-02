EVOTEC-Aktie fester: Ex-Bayer-Manager Weinand übernimmt Aufsichtsrat - Tubulis-Transaktion dürfte Millionensumme bringen
EVOTEC bekommt einen neuen Aufsichtsratschef.
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Wie das im TecDAX und SDAX notierte Unternehmen EVOTEC mitteilte, wurde der frühere Bayer-Vorstand Dieter Weinand als Aufsichtsratsvorsitzender nominiert. Er soll auf Iris Löw-Friedrich folgen, deren Amtszeit als Aufsichtsratsvorsitzende mit dem Ablauf der Hauptversammlung am 11. Juni turnusgemäß endet.
EVOTEC sieht ca. 100 Mio USD Voraberlöse aus Tubulis-Kauf durch Gilead
Das Wirkstoffforschungsunternehmen EVOTEC rechnet infolge der Übernahme des deutschen Biotech-Unternehmens Tubulis durch Gilead Sciences mit Voraberlösen von rund 100 Millionen US-Dollar bei Abschluss der Transaktion. Darüber hinaus ist das im SDAX und TecDAX notierte Hamburger Unternehmen nach eigenen Angaben berechtigt, zusätzliche bedingte Zahlungen von bis zu rund 58 Millionen Dollar entsprechend seiner 3,14-prozentigen Beteiligung zu erhalten, vorbehaltlich der Erreichung bestimmter Meilensteine. EVOTEC hatte sich an zwei Finanzierungsrunden des Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Entwicklers beteiligt. Die Übernahme von Tubulis durch Gilead wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen. Tubulis entwickelt derzeit zwei klinische Programme zur Behandlung solider Tumore mit hohem medizinischem Bedarf.
Für die EVOTEC-Aktie geht es im XETRA-Handel zeitweise um 2,55 Prozent nach oben auf 4,62 Euro.
DJG/mgo/cln
DOW JONES
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Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images