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Führungswechsel

EVOTEC-Aktie in Grün: Ingrid Müller wird neue COO und rückt in den Vorstand auf

15.04.26 08:37 Uhr
EVOTEC-Aktie steigt: Wechsel im Top-Management - neue Chief Operating Officer berufen | finanzen.net

EVOTEC hat zum 1. Mai Ingrid Müller zur Chief Operating Officer (COO) und Mitglied des Vorstands ernannt.

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EVOTEC SE
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Müller soll in ihrer Rolle laut Mitteilung EVOTECs globale Operations-Organisation sowie die Umsetzung der Transformationsstrategie verantworten. Der Fokus liege auf "Qualität, Produktivität, Skalierbarkeit, Leistung und Kostenmanagement". Auch soll sie technologische Verbesserungen im gesamten Unternehmen weiterentwickeln.

Müller hat laut Mitteilung mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung in der Life-Sciences-Industrie in den Bereichen Operations, Strategie, Supply, Einkauf und F&E-Integration. Müller kommt von Curevac, wo sie zuletzt als Vice President Portfolio Strategy & Execution tätig war. Zuvor hatte sie leitende internationale Führungspositionen bei Sanofi und Fresenius Kabi inne.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel gewinnt die EVOTEC-Aktie zeitweise 1,12 Prozent auf 5,44 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

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