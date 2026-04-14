Führungswechsel

EVOTEC hat zum 1. Mai Ingrid Müller zur Chief Operating Officer (COO) und Mitglied des Vorstands ernannt.

Müller soll in ihrer Rolle laut Mitteilung EVOTECs globale Operations-Organisation sowie die Umsetzung der Transformationsstrategie verantworten. Der Fokus liege auf "Qualität, Produktivität, Skalierbarkeit, Leistung und Kostenmanagement". Auch soll sie technologische Verbesserungen im gesamten Unternehmen weiterentwickeln.

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Müller hat laut Mitteilung mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung in der Life-Sciences-Industrie in den Bereichen Operations, Strategie, Supply, Einkauf und F&E-Integration. Müller kommt von Curevac, wo sie zuletzt als Vice President Portfolio Strategy & Execution tätig war. Zuvor hatte sie leitende internationale Führungspositionen bei Sanofi und Fresenius Kabi inne.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel gewinnt die EVOTEC-Aktie zeitweise 1,12 Prozent auf 5,44 Euro.

DOW JONES