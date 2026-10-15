EVOTEC-Aktie: Novo Nordisk-Managerin steigt in den Vorstand auf

Führungswechsel

15.10.26 07:50 Uhr

EVOTEC hat Joanna Holbrook mit Wirkung zum 1. November zur Chief Scientific Officer und Mitglied des Vorstands ernannt.

Wie das im SDAX und TecDAX notierte Unternehmen EVOTEC mitteilte, verfügt Joanna Holbrook über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der wissenschaftlichen Forschung und Führung. Zuletzt war sie bei Novo Nordisk als Therapy Area Head für Herz-Kreislauf-, Nieren- und Lebererkrankungen sowie als Head of in vitro Discovery Platforms tätig.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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