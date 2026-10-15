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Führungswechsel

EVOTEC-Aktie: Novo Nordisk-Managerin steigt in den Vorstand auf

EVOTEC-Aktie: Novo Nordisk-Managerin steigt in den Vorstand auf

EVOTEC hat Joanna Holbrook mit Wirkung zum 1. November zur Chief Scientific Officer und Mitglied des Vorstands ernannt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
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Charts | News | Analysen

Wie das im SDAX und TecDAX notierte Unternehmen EVOTEC mitteilte, verfügt Joanna Holbrook über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der wissenschaftlichen Forschung und Führung. Zuletzt war sie bei Novo Nordisk als Therapy Area Head für Herz-Kreislauf-, Nieren- und Lebererkrankungen sowie als Head of in vitro Discovery Platforms tätig.

DOW JONES

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

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Datum Rating Analyst
14.10.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
16.07.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
16.07.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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