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Führungswechsel

EVOTEC-Aktie tiefer: Ex-Bayer-Manager Weinand übernimmt Aufsichtsrat

07.04.26 09:26 Uhr
EVOTEC-Aktie sinkt: Ex-Bayer-Vorstand Weinand wird Aufsichtsratschef | finanzen.net

EVOTEC bekommt einen neuen Aufsichtsratschef.

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EVOTEC SE
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Wie das im TecDAX und SDAX notierte Unternehmen EVOTEC mitteilte, wurde der frühere Bayer-Vorstand Dieter Weinand als Aufsichtsratsvorsitzender nominiert. Er soll auf Iris Löw-Friedrich folgen, deren Amtszeit als Aufsichtsratsvorsitzende mit dem Ablauf der Hauptversammlung am 11. Juni turnusgemäß endet.

Für die EVOTEC-Aktie geht es im XETRA-Handel zeitweise um 1,4 Prozent nach unten auf 4,44 Euro.

DJG/mgo/cln

DOW JONES

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

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