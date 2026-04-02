EVOTEC-Aktie tiefer: Ex-Bayer-Manager Weinand übernimmt Aufsichtsrat
EVOTEC bekommt einen neuen Aufsichtsratschef.
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Wie das im TecDAX und SDAX notierte Unternehmen EVOTEC mitteilte, wurde der frühere Bayer-Vorstand Dieter Weinand als Aufsichtsratsvorsitzender nominiert. Er soll auf Iris Löw-Friedrich folgen, deren Amtszeit als Aufsichtsratsvorsitzende mit dem Ablauf der Hauptversammlung am 11. Juni turnusgemäß endet.
Für die EVOTEC-Aktie geht es im XETRA-Handel zeitweise um 1,4 Prozent nach unten auf 4,44 Euro.
DJG/mgo/cln
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Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images