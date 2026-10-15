EVOTEC-Aktie zieht an: Novo Nordisk-Managerin steigt in den Vorstand auf
EVOTEC hat Joanna Holbrook mit Wirkung zum 1. November zur Chief Scientific Officer und Mitglied des Vorstands ernannt.
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Wie das im SDAX und TecDAX notierte Unternehmen EVOTEC mitteilte, verfügt Joanna Holbrook über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der wissenschaftlichen Forschung und Führung. Zuletzt war sie bei Novo Nordisk als Therapy Area Head für Herz-Kreislauf-, Nieren- und Lebererkrankungen sowie als Head of in vitro Discovery Platforms tätig.
Via XETRA steigt die EVOTECT-Aktie um 0,31 Prozent auf 2,62 Euro.
DOW JONES
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Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images